2019-08-13T09:35:30+03:00
Происшествия

На Кубани в массовом ДТП пострадали 5 человек

Среди них 6-летний ребенок [фото]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по краюФото: ГУ МВД по краю
Изменить размер текста:

12 августа около 20:00 на автодороге Краснодар – Верхнебаканский в районе поселка Горный произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель, который находился за рулем автобуса «Неоплан» нарушил боковой интервал движения и столкнулся с авто марки «Дэу». После чего, легковушка выехала на «встречку», где встретилась лоб в лоб с «КАМАЗом», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Большегруз опрокинулся, в результате чего задел ВАЗ-2107. Водитель «Неоплана» с места ДТП скрылся, но его задержали и вернули на место аварии.

Фото: ГУ МВД по краю

Фото: ГУ МВД по краю

В результате пострадали водитель и три пассажира отечественного автомобиля, в том числе 6-летний ребенок. Также в помощь понадобилась водителю большегруза. Их госпитализировали.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Между Сочи и Туапсе открыли морское экскурсионное сообщение
Температура воды в Черном море 13 августа 2019 года: комфортнее всего купаться в Адлере
В Крымском районе из-за аварии на водоводе временно закрыли детские сады
В Сочи 97-летней старушке удалили вросшую в череп опухоль
В Новороссийске, Крымске и Геленджике отключили воду
Турист упал в обрыв на хребте Малый Бамбак
В Анапе продолжается борьба с незаконными коммерческими объектами
На Кубани на 11% снизилась детская преступность
Жители Анапы смогут проголосовать за лучший проект въездной стелы
Краснодарский край попал в двадцатку регионов с самой развитой промышленностью
Все кубанские школы и детсады должны быть готовы к новому учебному году к 19 августа
В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Сормовской, Селезнёва и Старокубанской
1 сентября Анапа примет фестиваль «Киношок»
В Краснодарском крае закупят более 120 школьных автобусов
После ДТП под Новороссийском в больнице умер еще один ребенок
Александру Емельяненко запретили драться в Анапе
В Апшеронском районе спасатели достали корову из колодца
Заместителю мэра Майкопа ставят в вину получение откатов по госконтрактам
В Краснодаре продолжают уничтожать амброзию
У 33-летнего краснодарца дома нашли более полутора килограммов марихуаны
В Брюховецком районе отремонтируют 50-летний Дом культуры
В Краснодаре убрали стрелку правого поворота на пересечении Северной и Аэродромной
В Сочи на вертолете эвакуировали девушку, которую укусила гадюка
В Сочи у сбытчика наркотиков из Анапы нашли 28 свертков с марихуаной
На Кубани разыскивают 63-летнего жителя Курганской области
На пляже Сочи закрыли незаконный прокат гидроциклов
В Геленджике сносят аквапарк
На Кубани оштрафовали главу сельского поселения