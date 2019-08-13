На Кубани в массовом ДТП пострадали 5 человек

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-13T09:35:30+03:00

Изменить размер текста: A A

12 августа около 20:00 на автодороге Краснодар – Верхнебаканский в районе поселка Горный произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель, который находился за рулем автобуса «Неоплан» нарушил боковой интервал движения и столкнулся с авто марки «Дэу». После чего, легковушка выехала на «встречку», где встретилась лоб в лоб с «КАМАЗом», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Большегруз опрокинулся, в результате чего задел ВАЗ-2107. Водитель «Неоплана» с места ДТП скрылся, но его задержали и вернули на место аварии.

Фото: ГУ МВД по краю

В результате пострадали водитель и три пассажира отечественного автомобиля, в том числе 6-летний ребенок. Также в помощь понадобилась водителю большегруза. Их госпитализировали.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU