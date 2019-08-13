2019-08-13T09:49:42+03:00
Общество

Между Сочи и Туапсе открыли морское экскурсионное сообщение

Путешествовать по морю между двумя городами туристы смогут до конца сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Из Туапсе в Сочи теперь можно попасть на теплоходе. Судно вмещает 240 человек. До этого оно курсировало вдоль побережья Анапы, а теперь совершило первое путешествие из Туапсе в Сочи. Путешествовать по морю между двумя городами туристы смогут до конца сентября

- Двухпалубный теплоход будет курсировать два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Из Туапсе он отправляется в 08:00 и прибывает в Сочи в 13:00, а в 20:00 можно вернуться на том же теплоходе обратно. По средам и воскресеньям теплоход ходит по маршруту Лазаревское–Сочи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Морское сообщение будет действовать до конца сентября. В следующем году теплоход начнет навигацию одновременно со стартом летнего курортного сезона – 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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