Житель Северского района украл с кладбища чугунный бюст
В дежурную часть Северского района обратился местный житель. С могилы его родственника пропал надгробный чугунный бюст. Общая сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей.
Злоумышленника решили искать на пунктах приема металла. Недалеко от такого места правоохранители заметили мужчину с мешком за спиной. При виде сотрудников полиции 33-летний мужчина занервничал и попытался убежать. Ему это не удалось, злоумышленника задержали.
- В мешке местного жителя были фрагменты бюста. Мужчина рассказал, что расколол скульптуру на куски и вынес с территории кладбища. Похищенное он хотел сдать на металлолом, но не успел, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU