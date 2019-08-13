СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-13T10:19:39+03:00

На это выделено свыше 85 миллионов рублей

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В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Армавире благоустроят общественные территории.

- В городе продолжается второй этап реконструкции «Комсомольского сквера». Площадь зеленой зоны - 54 тысяч квадратных метров. На территории сквера установят спортивные и детские площадки с новым покрытием, уложат плитку и бордюры, - рассказали в министерстве ТЭК и ЖКХ края.

Из федерального, краевого и местного бюджетов на это было выделено почти 13 миллионов рублей.

В Армавире также занялись благоустройством парка «Городская роща», общей площадью порядка 278 гектаров. На территории зоны уложат тротуарную плитку и бордюры, обустроят покрытие детских, спортивных площадок и установят спортивные комплексы.

- Но это еще не всем. В жилом районе по Комсомольской обновляют дворовую территорию. Уже обновили проезды, установили скамейки, урны для мусора, а также оборудовали детские и спортивные площадки. Кроме того, во дворе уложены новые тротуары. Из консолидированного бюджета направили более 2,5 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы по благоустройству всех территорий будут завершены до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU