2019-08-13T10:36:11+03:00
Общество

Ростовское шоссе Краснодара очистили от «визуального мусора»

Здесь было много рекламы и информационных вывесок на окнах зданий
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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По рекомендациям департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы фасад торгового центра на Ростовском шоссе привели в порядок.

- Здание почти полностью было в рекламе и информационных вывесках на окнах. Сейчас внешний вид фасада полностью преобразился - здесь убрали все лишние вывески, очистили стекла от пленки. Здание выглядит так, как его задумывал архитектор. Освобожденных от «визуального мусора» фасадов в городе становится все больше, - сказала Наталья Машталир.

- В Краснодаре разработали для предпринимателей специальные методические рекомендации, в которых четко прописано, как должен выглядеть фасад здания. Там описаны требования к размерам и расположению конструкций, а также рекомендации по стилю, цвету и шрифтам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С начала года владельцам торговых объектов в столице Кубани выдано 1594 обязательных технических условий для того, чтобы они исправили существующие нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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