СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-13T10:55:50+03:00

В Краснодаре на пересечении Селезнева и Старокубанской легковушка сбила троих пешеходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Краснодаре вечером 12 августа легковушка наехала на троих пешеходов. ЧП произошло на пересечении Селезнева и Старокубанской.

О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях. Как они сообщили, семья с ребенком переходила дорогу по зебре. Возможно, что водитель не заметил их в темноте и сбил.

- Пострадали мужчина и женщина, а также маленький ребенок. У малыша травма головы. Мужчину увезли в больницу на машине скорой помощи. А женщина лежала на асфальте, она была в шоковом состоянии. Ребенка в этот момент держала другая женщина, - сообщает «Регион online» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Правоохранители устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия. Пока официальных данных по данному инциденту не поступало. Информация уточняется.

Напомним, на Кубани в массовом ДТП пострадали 5 человек. Среди них 6-летний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU