СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-13T11:07:34+03:00

На Кубани парень гонял на авто с поддельными правами Фото: Архив "КП"

Документ он купил в Интернете

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Инспекторы ДПС Ейского района остановили отечественную легковушку. За рулем находился 24-летний местный житель. Парень предъявил полицейским водительское удостоверение. Но у правоохранителей оно вызвало сомнение в подлинности.

Документы провели по оперативно-справочным учетам ГИБДД и установили, что молодому человеку водительское удостоверение не выдавалось. Документ был изготовлен кустарным способом.

Парень признался, что купил права у неизвестного лица в Интернете.

- На злоумышленника завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Ему может грозить до шести месяцев тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU