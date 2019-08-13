На Кубани парень гонял на авто с поддельными правами
Инспекторы ДПС Ейского района остановили отечественную легковушку. За рулем находился 24-летний местный житель. Парень предъявил полицейским водительское удостоверение. Но у правоохранителей оно вызвало сомнение в подлинности.
Документы провели по оперативно-справочным учетам ГИБДД и установили, что молодому человеку водительское удостоверение не выдавалось. Документ был изготовлен кустарным способом.
Парень признался, что купил права у неизвестного лица в Интернете.
- На злоумышленника завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Ему может грозить до шести месяцев тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU