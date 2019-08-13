2019-08-13T11:18:08+03:00
Происшествия

В Армавире под колесами машины погибла 2-летняя девочка

Врачи не успели спасти малышку
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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12 августа в 17:00 в Армавире на внутренней закрытой территории дома произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем «Мерседес Бенц», сбила двухлетнюю девочку, которая находилась перед автомобилем. Малышка гуляла во дворе, недалеко от своего дома. Рядом с ней не было взрослых, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что дети до 7 лет должны находиться под присмотром взрослых, так как являются самыми незащищенными участниками дорожного движения.

На дорогах региона 12 августа зафиксировано 25 ДТП, в которых 1 человек погиб и 41 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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