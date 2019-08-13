2019-08-13T12:27:03+03:00
Спорт

В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Лиги чемпионов против «Порту»

Трансляция начнется 13 августа в 22:00
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Инстаграм парка "Краснодар"ФОТО: Инстаграм парка "Краснодар"
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Ответная игра пройдет на стадионе «Драгау», домашней арене именитого клуба «Порту». В первой встрече ФК «Краснодар» проиграл с минимальным счетом – 0:1. Единственный гол забил со штрафного игрок португальской команды. В целом у «быков» еще остались шансы на выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

- Придется поболеть громче обычного, друзья! – сообщает официальный Инстаграм парка «Краснодар». - Что стоит на кону, вы и сами знаете, ждём всех в амфитеатре в 22:00!

Напомним, первый матч между «Краснодаром» и «Порту» закончился со счетом 0:1 в пользу португальской команды. Для победы «быкам» надо забить два гола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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