СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-13T12:13:54+03:00

На Кубани женщина за оскорбления ударила сожителя ножом в грудь Фото: Архив "КП"

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В Славянском районе между сожителями произошла кровавая разборка. Днем 19 июля 46-летняя женщина выпивала со своим 38-летним возлюбленным. Вскоре спиртное ударило в голову, сожители поссорились, мужчина стал оскорблять женщину.

Злоумышленница в ответ на высказывания друга ударила его ножом в область грудной клетки. Соседи, услышав крики потерпевшего, вызвали на место сотрудников полиции.

Женщину задержали. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

- 46-летней местной жительнице предъявлено обвинение в покушении на убийство 38-летнего сожителя (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Она находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU