2019-08-13T12:46:44+03:00
Спорт

Чемпионат России по велоспорту пройдет в Краснодаре

На соревнования приедут ведущие спортсмены из 20 регионов страны
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице 18 августа пройдет Чемпионат России в гонке-критериум по велосипедному спорту. На соревнования приедут ведущие спортсмены из 20 регионов страны.

- Мероприятие проводится в городе с 2010 года. Всех краснодарцев и гостей кубанской столицы приглашают на яркий и зрелищный праздник спорта, - сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

- В заездах примут участие более 80 ведущих велогонщиков из 20 регионов России в возрасте от 19 лет и старше. Маршрут пройдет по кольцевой по улицам: Буденного, далее с левым поворотом по Леваневского, Кузнечной, Седина и вновь Буденного. Общая протяженность маршрута - 1,3 километра, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего спортсмены преодолеют 46 кругов - это около 60 километров. Начало соревнований в 11:00. По итогам чемпионата будут определены лучшие в личном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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