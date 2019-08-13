В Сочи осудили парней за организацию казино

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-13T13:13:51+03:00

Они проведут в колонии-поселении чуть больше года

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- Центральный районный Сочи вынес приговор в отношении двоих 27-летних местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Парни знали, что территория Центрального района Сочи не является игорной зоной. Это не стало для них препятствием. С 29 октября по 16 ноября 2018 года на переулке Грузинском они открыли казино. В помещении установили 16 моноблоков и 3 ноутбука с программным обеспечением, предназначенным для проведения игр.

Суд признал молодых людей виновными и назначил им наказания в виде 1 года 6 месяцев и 1 года лишения свободы соответственно. Отбывать они его будут в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU