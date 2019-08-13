В Белореченске 35-летняя приезжая оставила в игровой комнате кафе ребенка

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-13T13:30:35+03:00

В кофточке девочки нашли записку, в которой указывалось имя, возраст малышки, а также просьба найти ей новых родителей

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12 августа сотрудники одного из кафе в Белореченске заметили, что в игровой комнате заведения девочка слишком долго находится одна. Родителей и родственников радом не было. Тогда они вызвали сотрудников полиции.

В кармане кофточки, в которой был ребенок, нашли записку, в ней было имя девочки, ее возраст, а также просьба найти ей новых родителей.

Сейчас девочка находится в больнице Белореченска, ее жизни ничего не угрожает. Полицейские уже установили личность матери ребенка, которой оказалась 35-летняя приезжая из Республики Адыгея.

- В СКР по краю инициирован вопрос об изъятии из правоохранительных органов материала. В ведомстве дадут объективную правовую оценку произошедшего, выяснят условия жизни и воспитания девочки и примут процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU