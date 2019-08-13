В Белореченске 35-летняя приезжая оставила в игровой комнате кафе ребенка
12 августа сотрудники одного из кафе в Белореченске заметили, что в игровой комнате заведения девочка слишком долго находится одна. Родителей и родственников радом не было. Тогда они вызвали сотрудников полиции.
В кармане кофточки, в которой был ребенок, нашли записку, в ней было имя девочки, ее возраст, а также просьба найти ей новых родителей.
Сейчас девочка находится в больнице Белореченска, ее жизни ничего не угрожает. Полицейские уже установили личность матери ребенка, которой оказалась 35-летняя приезжая из Республики Адыгея.
- В СКР по краю инициирован вопрос об изъятии из правоохранительных органов материала. В ведомстве дадут объективную правовую оценку произошедшего, выяснят условия жизни и воспитания девочки и примут процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU