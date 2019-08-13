2019-08-13T13:30:35+03:00
Происшествия

В Белореченске 35-летняя приезжая оставила в игровой комнате кафе ребенка

В кофточке девочки нашли записку, в которой указывалось имя, возраст малышки, а также просьба найти ей новых родителей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Белореченске 35-летняя приезжая оставила в игровой комнате кафе ребенкаВ Белореченске 35-летняя приезжая оставила в игровой комнате кафе ребенкаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

12 августа сотрудники одного из кафе в Белореченске заметили, что в игровой комнате заведения девочка слишком долго находится одна. Родителей и родственников радом не было. Тогда они вызвали сотрудников полиции.

В кармане кофточки, в которой был ребенок, нашли записку, в ней было имя девочки, ее возраст, а также просьба найти ей новых родителей.

Сейчас девочка находится в больнице Белореченска, ее жизни ничего не угрожает. Полицейские уже установили личность матери ребенка, которой оказалась 35-летняя приезжая из Республики Адыгея.

- В СКР по краю инициирован вопрос об изъятии из правоохранительных органов материала. В ведомстве дадут объективную правовую оценку произошедшего, выяснят условия жизни и воспитания девочки и примут процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соревнования по парусному спорту состоятся в Сочи
В станице Старокорсунской завершили ремонт дороги
В Сочи осудили парней за организацию казино
Чемпионат России по велоспорту пройдет в Краснодаре
Губернатор Кубани взял на контроль подвоз питьевой воды жителям трех городов
На Кубани женщина за оскорбления ударила сожителя ножом в грудь
ВТБ стал расчетным банком для приема карт «Мир» в Турции
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Лиги чемпионов против «Порту»
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах банка
В Анапе запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах
В Армавире под колесами машины погибла 2-летняя девочка
На Кубани парень гонял на авто с поддельными правами
В Краснодаре на пересечении Селезнева и Старокубанской легковушка сбила троих пешеходов
Ростовское шоссе Краснодара очистили от «визуального мусора»
В Армавире благоустроят общественные территории
Житель Северского района украл с кладбища чугунный бюст
Между Сочи и Туапсе открыли морское экскурсионное сообщение
На Кубани в массовом ДТП пострадали 5 человек
Температура воды в Черном море 13 августа 2019 года: комфортнее всего купаться в Адлере
В Крымском районе из-за аварии на водоводе временно закрыли детские сады
В Сочи 97-летней старушке удалили вросшую в череп опухоль
В Новороссийске, Крымске и Геленджике отключили воду
Турист упал в обрыв на хребте Малый Бамбак
В Анапе продолжается борьба с незаконными коммерческими объектами
На Кубани на 11% снизилась детская преступность