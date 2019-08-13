Герои мультсериала «Фиксики» проведут целый день с гостями «Сочи Парка»

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-13T14:41:47+03:00

Весь день фиксики будут участвовать в жизни парка

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17 августа гостей "Сочи Парка" ждут интерактивные шоу от любимых мультгероев и фотосессии с Симкой и Ноликом.

Весь день фиксики будут участвовать в жизни парка. Симка и Нолик прокатятся на аттракционах, посмотрят представление в дельфинарии и шоу «Волшебство начинается», заглянут в ресторан «Роллер» и резиденцию Бабы Яги, устроят соревнования на трассе нового аттракциона «Богатырские гонки» и, конечно, будут фотографироваться с гостями.

В 13.00 и 16.30 фиксики пригласят ребят в Белый зал на музыкальное интерактивное шоу, из которого дети узнают, что такое шумометр, как быть, если села батарейка, и разгадают веселые фикси-загадки. Мультгерои угадают имя каждого малыша в зале и откроют главный секрет фиксиков. После представления – фотосессия с гостями.

Посещение фикси-шоу не требует дополнительной оплаты.

До 30 августа "Сочи Парк" работает с 10.00 до 22.00, 31 августа – с 10.00 до 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU