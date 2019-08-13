2019-08-13T14:58:13+03:00
Происшествия

Педофила задержали в поезде «Анапа – Тында» за домогательства к 11-летней девочке

Он начал приставать к школьнице, спящей на соседней полке
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
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Инцидент случился в поезде, который выехал из Анапы в Тынду Амурской области. Тронулся состав поздно вечером. Впереди был долгий 6-дневный путь. Один из пассажиров, Владимир Троян (имя и фамилия изменены - Авт.) с самого начала поездки принял на грудь, чтобы расслабиться.

Проезжая мимо Тихорецка, мужчина заметил спящую на соседней полке девочку. Тогда он решил воспользоваться ситуацией и начал приставать к школьнице. Увидев около себя незнакомца, девочка испугалась и начала просить о помощи. На ее крики прибежала мать и другие пассажиры.

- Все произошло в плацкартном вагоне, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. - Мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней спящей девочки.

Именно пассажиры повалили на пол мужчину и вызвали полицию. Сейчас Владимир Троян арестован. В отношении него возбудили уголовное дело по «нехорошей статье».

- Он обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, - добавляют «КП» - Кубань» в ведомстве.

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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