В горах Джубги загорелся лес

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-13T15:11:51+03:00

Клубы дыма, поднимающиеся над вершинами, засняли отдыхающие на пляже в бухте Инал [видео]

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ЧП случилось в обед во вторник, 13 августа. На пляже в бухте Инал около Джубги отдыхающие заметили струящиеся клубы дыма, которые возникли на вершине горы. По словам очевидцев, загорелся лес.

- Погода стоит сухая, к тому же сегодня с самого утра ветер, - рассказывает «КП» - Кубань» отдыхающая Юлия Новикова.

На какой площади распространился пожар, пока сказать сложно. На место выехали пожарные.

Тем временем, ЧП привлекло внимание многих людей. Отпускники отвлеклись от отдыха и снимают пожар на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725714" frameborder="0"></iframe> Пожар в Бухте Инал Видео: instagram.com/svetylya_suhovarova.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Напомним, ранее в бухте Инал на расстоянии 1,5 километра от берега загорелось рыболовное судно. На борту находились шесть человек. Они были доставлены на берег попутными судами. Предварительно, причиной пожара могло стать возгорание двигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU