2019-08-13T15:38:26+03:00
Общество

Жителя Анапы оштрафовали за езду на автомобиле по набережной

В отношении местного жителя составили 4 административных протокола
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Интернете появилось видео на котором запечатлено, как по набережной Анапы в пешеходной зоне едет автомобиль ВАЗ 2114. Правоохранители выявили нарушение правил дорожного движения в ходе мониторинга социальных сетей.

- После изучения записей камер видеонаблюдения был установлен владелец автомобиля. В отношении 20-летнего местного жителя сотрудниками полиции составили 4 административных протокола, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере трех тысяч восьмисот рублей.

Напомним, инспекторы ДПС Ейского района остановили отечественную легковушку. За рулем находился 24-летний местный житель. Парень предъявил полицейским водительское удостоверение. Но у правоохранителей оно вызвало сомнение в подлинности.

Документы провели по оперативно-справочным учетам ГИБДД и установили, что молодому человеку водительское удостоверение не выдавалось. Документ был изготовлен кустарным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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