2019-08-13T15:57:42+03:00
Общество

Приняты поправки в УПК РФ против необоснованного ареста бизнесменов

Чтобы удерживать предпринимателей под стражей следствие должно обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО
Екатерина Мишина
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Президент В. Путин подписал Федеральный закон от 02.08.2019 №315-ФЗ «О внесении изменений в статьи 108 и 109 УПК РФ». Принятый закон направлен на исключение фактов продления сроков содержания под стражей в случаях, когда по делу не проводятся активные следственные действия.

- Предложения о внесении поправок в УПК РФ неоднократно поднимались институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей. Данные изменения позволят избежать необоснованных арестов, которые пагубно влияли на бизнес, - подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей по Краснодарскому краю Игорь Якимчик.

Законом устанавливаются дополнительные требования к содержанию представляемого в суд ходатайства о продлении срока содержания лица под стражей.

В ходатайстве должны быть указаны основания и мотивы продления срока содержания лица в СИЗО; сведения о произведенных следственных и иных процессуальных действиях; данные, свидетельствующие о необходимости производства следственных и иных действий; причины, по которым указанные действия не были осуществлены в установленные ранее сроки содержания под стражей. При этом указанный в постановлении срок, на который продлевается заключение в СИЗО, должен определяться исходя из объема приведенных следственных действий.

Указывается, что судья не позднее, чем через 5 суток со дня получения ходатайства о продлении срока принимает по нему решение на основании оценки указанных в ходатайстве мотивов, а также с учетом сложности уголовного дела, общей продолжительности досудебного производства, эффективности действий следователя (дознавателя) и своевременности проведения следственных действий.

В случае продления срока содержания под стражей в постановлении указывается дата, до которой он продлевается (каждый раз не более чем на 3 месяца).

При отказе в удовлетворении ходатайства, судья вправе по собственной инициативе и при наличии оснований избрать более мягкую меру пресечения – залога или домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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