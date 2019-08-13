2019-08-13T16:01:38+03:00
Общество

Молочные продукты без подписи вне закона

За нарушение правил их реализации предусмотрена административная ответственность
Екатерина Мишина
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Краснодарскому краю Игорь Якимчик проинформировал о требованиях к размещению молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов на прилавках. Нарушение этих правил грозит административной ответственностью.

Игорь Якимчик напоминает, что 1 июля 2019 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации № 50 от 28 января 2019 года «О внесении изменений в Правила продажи отдельных видов товаров».

Согласно документу, в торговом зале выкладка молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должна осуществляться способом, позволяющим визуально отделить их от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

В Краснодарском крае в частных торговых точках и сетевых магазинах встречаются факты нарушений данного требования.

Так, на предприятиях торговли несетевого формата были случаи совместной продажи молочных, и молокосодержащих продуктов. При этом информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира» отсутствовала, лишая потребителя возможности различить молочные продукты и товары с немолочными компонентами.

- За нарушение правил продажи отдельных видов товаров предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа для индивидуальных предпринимателей - от одной тысячи до трех тысяч рублей, для юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей (ст. 14-15 КоАП РФ), - подчеркнул уполномоченный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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