2019-08-13T16:19:58+03:00
Общество

В краснодарском сквере «Пограничников» продолжаются работы по благоустройству

На данный момент они выполнены более чем наполовину
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре идут работы по благоустройству сквера «Пограничников». На данный момент они выполнены более чем на 50%. Сейчас здесь осуществляют завоз и горизонтальную планировку грунта, прокладывают коммуникации, устанавливают бордюры.

- В ближайшее время в парке появятся фонари уличного освещения, детская и игровая площадки, а также камеры видеонаблюдения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы в сквере «Пограничников» проводят по инициативе местных жителей, которые отдали свои голоса за благоустройство зеленой зоны. Они также принимали участие в разработке дизайна обновленного сквера. Осенью здесь дополнительно высадят 70 молодых деревьев и более 3 тысяч кустарников. Кроме того, сделают автоматическую систему полива, установят лавочки, уложат тротуарную плитку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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