Лучшие условия от «Сбербанка» и ГК «ЮгСтройИнвест»

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-13T16:46:11+03:00

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Стало доступно уникальное предложение от ГК «ЮгСтройИнвест» и «Сбербанка» для семей с детьми. Ипотечная ставка – всего от 5% годовых.

У всех желающих есть возможность приобрести квартиру от «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре на выгодных условиях. Данное предложение актуально для семей с двумя и более детьми, где второй или последующий ребенок появился на свет после 1 января 2018 года. Стоит отметить, что ставка от 5% годовых предоставляется семьям на весь срок кредитования.

Застройщик «ЮгСтройИнвест» на строительном рынке уже более 16 лет. За эти годы компания успела возвести более 3,3 млн. кв. м жилья в трех субъектах Российской Федерации, построить 15 социальных объектов и сделать счастливыми более 150 000 новоселов. Компания занимает 3 место в рейтинге Единого реестра застройщиков России по объемам сданного жилья. Кроме того, ГК одна из первых в городе и всей стране начала работу с использованием эскроу-счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU