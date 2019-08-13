Гостей и жителей Кубани ждут на новые морские экскурсии

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-13T16:49:36+03:00

Они проводятся в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»

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В Краснодарском крае открыли новые туристические маршруты по морю. Первый совершает круизный лайнер «Князь Владимир». Он курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь.

- В Темрюкском районе туристам предлагают совершить морскую прогулку на судне «Черноморье», которое совершает ежедневные рейсы между Таманью и Крымским мостом, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в Темрюкском районе можно побывать на морских экскурсиях по маршрутам «Тамань – п. Гаркуша: Античные вина Патрея» и «Тамань – Керчь».

Стоит добавить, что на Кубани туристам предлагают посетить 8 объектов, входящих в проект «Золотого кольца Боспорского царства». Они располагаются в Геленджике, Анапе, Новороссийске, поселке Сенном и станице Тамань. В августе запустили морские экскурсии между Сочи и Туапсе.

ИСТОЧНИК KP.RU