На пляже в Сочи двое мужчин занимались оральным сексом

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-13T17:09:52+03:00

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Очевидец отдыхал на пляже поселка Уч-Дере, который находится Лазаревском районе Сочи. Вдоль этого места как раз проходит железная дорога, по которой проезжают все поезда, идущие в Сочи. На пляже поселка есть два санатория, а один пляж в сервисе «2 ГИС» числится как нудисткий, неподалеку от него - живописный водопад. Где точно заметили двух мужчин, которые занимались оральным сексом, неизвестно.

- 6 августа в 19:50 в отделение полиции позвонил 34-летний мужчина, уроженец Москвы, - сообщает источник в правоохранительных органах. - Вечером того же дня он увидел двух мужчин на пляже, занимающихся оральным сексом. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU