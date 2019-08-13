В отношении директора Геленджикского лесничества возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-13T18:00:04+03:00

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Сотрудники природоохранной прокуратуры провели проверку по факту обращения заявителя, который сообщил о строительстве бетонной дороги на землях лесного фонда Геленджика. При этом, никаких документов, которые устанавливают право на участок не было.

- за допущенное нарушение к административной ответственности привлекли физическое лицо, которое, как выяснилось позднее, не имело никакого отношения к строительству дороги. Позднее выяснилось, что фактическим нарушителем было юридическое лицо - СНТ «Сосновое», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По материалам проверки в отношении директора Геленджикского лесничества возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Его ход находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Напомним, в горах Джубги загорелся лес. Клубы дыма, поднимающиеся над вершинами, засняли отдыхающие на пляже в бухте Инал.

ИСТОЧНИК KP.RU