В «Орленке» стартовал всероссийский форум «РДШ – территория самоуправления»

СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-13T17:57:18+03:00

Её участниками стали около 700 детей из 60 регионов России

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Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартует профильная смена проектов платформы «Россия – страна возможностей» – Всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправления» и конкурса «Мой первый бизнес». Её участниками стали около 700 детей из 60 регионов России.

Все они прошли серьёзный конкурсный отбор по социальному проектированию на темы: добровольчество, популяризация науки, здоровый образ жизни, школьное самоуправление. В течение смены дети совместно с экспертами доработают свои проекты, придумают новые и реализуют их на территории ВДЦ «Орлёнок». Кроме того, ребята будут учиться лидерству, предпринимательству, урбанистике.

«РДШ традиционно объединяет активных и целеустремленных ребят, которые готовы к участию в значимых для страны проектах, умеют генерировать идеи, развивать их в команде единомышленников и делиться своим опытом с окружающими. «Орлёнок» является той инновационной площадкой, где можно реализовать свой потенциал, получить систематизированные навыки организации любого дела», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

За время смены участники пройдут обучающий курс «Азбука проектной деятельности» от представителей факультета бизнеса «КАПИТАНЫ» из РЭУ им. Плеханова. Школьники узнают, какие бывают проекты и механизмы управлениями ими, познакомятся с основами создания презентаций и научатся эффективно управлять своим временем.

Своим опытом с ребятами поделятся руководители разных направлений РДШ и приглашенные гости. К орлятам приедут: начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, космонавт-испытатель РФ, Герой РФ, председатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Сергей Рязанский, руководитель образовательных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев, первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, российская биатлонистка, двукратная Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, российский хоккеист Андрей Зюзин, брейкер Тагир Гиндуллин, руководители проекта «Нескучные игры» Евгений Елисеев и Святослав Новиков, певец Даниил Данилевский и группы «Гризли».

В финале смены эксперты по направлениям: основы SMM, дизайн, управление проектом, создание личного бренда, презентация проекта – оценят работу команд и выберут 30 лучших. А в ходе детского голосования будут определены 15 победителей Всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления». Эти команды получат гранты от «Российского движения школьников» на реализацию своих проектов.

Организаторы смены: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU