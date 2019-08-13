На Черноморском побережье Краснодарского края продолжается беспредел с добычей полезных ископаемых
Сегодня только ленивый не критикует систему госзаказа в России - призванная сделать поставки максимально открытыми и конкурентными, она сохраняет множество лазеек для «подставных» торгов. Ушлые дельцы вместе чиновниками разработали множество способов разжиться бюджетными миллионами. Причем так, чтобы внешне все проходило в рамках 214-ФЗ.
— По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий установлены многочисленные случаи неисполнения требований закона владельцами лицензий на право добычи недр, — пишет ЮГ Times со ссылкой на письмо исполняющего обязанности Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Олега Сушкова.
Одна из фирм осуществляет добычу инертных материалов в соответствии с лицензией, полученной в 2010 году. Договор аренды участка истек еще в 2016 году, однако работы на нем ведутся до сих пор.
ИСТОЧНИК KP.RU