На Черноморском побережье Краснодарского края продолжается беспредел с добычей полезных ископаемых

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-13T17:47:55+03:00

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Сегодня только ленивый не критикует систему госзаказа в России - призванная сделать поставки максимально открытыми и конкурентными, она сохраняет множество лазеек для «подставных» торгов. Ушлые дельцы вместе чиновниками разработали множество способов разжиться бюджетными миллионами. Причем так, чтобы внешне все проходило в рамках 214-ФЗ.

— По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий установлены многочисленные случаи неисполнения требований закона владельцами лицензий на право добычи недр, — пишет ЮГ Times со ссылкой на письмо исполняющего обязанности Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Олега Сушкова.

Одна из фирм осуществляет добычу инертных материалов в соответствии с лицензией, полученной в 2010 году. Договор аренды участка истек еще в 2016 году, однако работы на нем ведутся до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU