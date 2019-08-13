2019-08-13T18:43:07+03:00
Общество

Участникам форума «Регион 93» выделят 5 млн рублей на гранты

В 2020 году организуют конкурс молодежных проектов
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Порядка 5 млн рублей планируют выделить в 2020 году для выплаты грантов участникам форума «Регион 93». В этом сезоне смену «Кубанский союз молодежи» посетили 400 молодых активистов со всего края.

- В течении недели они разрабатывали и защищали свои бизнес-идеи. Специалисты рассказывают им о молодежном самоуправлении, обучают проектному менеджменту, работе в команде, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Приоритет при распределении грантов будут отдавать социально-ориентированным проектам.

Стоит добавить, что в данный момент в регионе оказывают поддержку молодым ученым – 44 проекта получили финансирование в размере 27 млн рублей. Также, успешные студенты получают возможность пройти стажировку на крупных промышленных предприятиях региона.

Форум «Регион 93» стал главным молодежным событием Кубани. В этом году собрал 2000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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