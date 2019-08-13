2019-08-13T19:55:25+03:00
Экономика

Жители Краснодарского края доверили банкам 780 млрд рублей

За минувший год объем вкладов увеличился более чем на 5%
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Жители Кубани хранят в банках 780 млрд рублей своих сбережений. При этом, с 1 июля 2018 года объем вкладов вырос более, чем на 5%. В среднем, на каждого жителя края приходится 138 тысяч рублей сбережений.

- Кубанцы отдают предпочтение рублевым вкладам. Их доля составляет 86%, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Средства на счетах негосударственных организаций выросли более чем, на 8% и достигли 119,2 млрд рублей.

Напомним, в Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в заседании Совета по предпринимательству муниципалитета. В ходе встречи он рассказал о промежуточных итогах работы за 2019 год, озвучил основные проблемные вопросы в том числе связанные с подключением к энергоресурсам, завышением кадастровой стоимости недвижимости, антимонопольным регулированием, незаконным уголовным преследованием предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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