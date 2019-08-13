2019-08-13T23:16:21+03:00
Происшествия

В Анапе скрывавшегося 26 лет преступника поймали гаишники во время проверки документов

Следователи возобновили расследование дела о двойном убийстве
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Олег ЗОЛОТОФото: Олег ЗОЛОТО
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Преступление, прогремевшее на весь поселок Бисерть Свердловской области, произошло 16 августа 1993 года. Тогда в одном из частных домов на улице Куйбышева правоохранители обнаружили женщину и ее сына. Их тела были усыпаны ножевыми ранениями.

На начальном этапе расследования «по горячим следам» удалось установить подозреваемого - им оказался местный житель. По тем временам ему лишь исполнился 21 год.

Вот только отвечать за содеянное парень не хотел. От правоохранителей он скрылся, его объявили в федеральный розыск.

- В отношении разыскиваемого судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СК по Свердловской области.

А следствием прокуратуры возбудили уголовное дело по п.«з» ст. 102 УК РСФСР «Умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах».

Удивительно, но молодому человеку удавалось бегать от силовиков (!) 26 лет. Но все же его поймали, правда, случайно.

- Работа межведомственной рабочей группы по раскрытию преступлений прошлых лет продолжалась все это время. Недавно была получена оперативная информация о том, что разыскиваемый проживает в Анапе, - добавляют в СУ СК по Свердловской области.

Ориентировки еще разослали во все отделы полиции курорта, а в начале августа беглеца задержали.

- Он был остановлен местными сотрудниками ГИБДД во время управления машиной, - добавляют следователи. - Сейчас задержанный уже доставлен в Свердловскую область.

Проводятся комплекс следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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