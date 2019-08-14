Детские поликлиники Кубани получат более 300 единиц медоборудования

СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-14T07:35:26+03:00

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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» детские поликлиники продолжают оснащать новым оборудованием. На этой неделе край закупил 38 современных аппаратов ультразвукового исследования. Все они поступят в районы края в ближайшие дни. На их закупку из федерального и краевого бюджетов выделено 129 миллионов рублей.

Как отметил министр здравоохранения Филиппов, в детских поликлиниках должны быть все современные возможности для диагностики. Сегодняшняя поставка - только часть глобального дооснащения детских поликлиник и отделений. Еще 329 единиц медоборудования прибудут в край в текущем году.

- Аппараты постепенно установят в детские поликлиники и отделения всех районов Краснодарского края. Закупят также анализаторы крови, офтальмологическое, реабилитационное и электрокардиографы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU