2019-08-14T08:00:18+03:00
Происшествия

На Кубани ищут троих кавказцев, которых подозревают в изнасиловании туристки из Омска

Девушка сообщила об этом в полицию
Александра ПОДУШКО
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На Кубани ищут троих кавказцев, которых подозревают в изнасиловании туристки из ОмскаНа Кубани ищут троих кавказцев, которых подозревают в изнасиловании туристки из ОмскаФото: Архив "КП"
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19-летняя туристка приехала из Омска, чтоб посмотреть красоты Краснодарского края. Во время своего отпуска она жила в Горячем ключе. Небольшой город находится совсем рядом с Краснодаром, поэтому девушка решила посмотреть и краевую столицу заодно.

5 августа прогуливаясь по одной из улиц Прикубанского округа, за туристкой увязались трое кавказцев, они начали приставать к ней. Примерно с 17:00 до 19:00 они совершили над ней насильственные действия сексуального характера.

Только через день девушка пришла в себя и пошла в полицию. Здесь она написала заявление и описала возможных преступников.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Личности злоумышленников устанавливаются. Проводится проверка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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