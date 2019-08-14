2019-08-14T08:24:38+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» обыграл «Порту» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Игра, которая прошла 13 августа, завершилась со счетом 2:3
Александра ПОДУШКО
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ФК «Краснодар» обыграл «Порту». Игра завершилась со счетом 2:3.

- Первый гол уже на 3-й минуте забил Тонни Вильена. «Быки» продолжили эффективно играть на контратаках. На 34-й минуте ситуация для «Порту» стала критичной – 0:3 после фирменного смещения Сулейманова в центр и удара в дальний угол, - сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

После перерыва нападающий «Порту» Зе Луиш пробил головой в ворота Матвея Сафонова. На 76-й минуте португальцы провели быструю атаку и сумели забить еще один мяч. Им удалось сократить отставание до минимума.

Таким образом, со счетом 2:3 победу в противостоянии одержал «Краснодар». «Быки» вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретятся с « «Олимпиакосом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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