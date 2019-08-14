2019-08-14T08:47:14+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 14 августа 2019 года: в Анапе холодно купаться

В Адлере вода как парное молоко
Александра ПОДУШКО
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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

14 августа теплее всего плавать в Адлере и Сочи - здесь вода прогрета до 25,7 градусов. В Туапсе и Новороссийске чуть прохладнее - 24,9 градусов.

Освежающая вода в Анапе и Геленджике – 23,5 градуса.

В Анапе усилился отжимной северо-восточный ветер, в связи с этим экстренные службы города запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах.

Приятная вода и на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 25,5 градусов, в Приморско-Ахтарске держится на отметке 24,4 градуса, а в Ейске – 24,2 градуса.

На Черноморском побережье 14 августа жарко, местами до 35 градусов. На Азовском побережье ночью температура опустится до 22 градусов, днем столбики термометров могут показать до +37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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