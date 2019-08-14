Прокуратура Анапы проверила деятельность санатория «Эллада»
Анапская прокуратура после жесткого ДТП с участием транспорта санатория «Элада», которое произошло 7 августа в районе Новороссийска, провела проверку.
Напомним, автобус «Хендай» снес «Фольксваген Таурег». После удара внедорожник и экскурсионный автобус с 44 пассажирами упали в обрыв. В результате ДТП погибли женщина и двое детей, которые ехали в «Фольксвагене Таурег». Позже в больнице скончалась и трехлетняя девочка, которая ехала в машине.
Ведомство нашло множество нарушений в работе организации. Так, водитель Роман Поляков, которого задержали после аварии, и другие работники санатория не ознакомлены с результатами проведения специальной оценки условий труда.
- Также нашли нарушения при заполнении путевых листов, отсутствуют необходимые справки о состоянии здоровья водителей. Но персонал организации вносил в журнал регистрации предрейсовых осмотров ложные сведения. Было установлено, что 7 августа водитель автобуса «Hyundai» медицинский кабинет санатория не посещал, врач его не осматривал, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.
По данным фактам прокуратурой инициирована доследственная проверка на предмет наличия в действиях указанных лиц признаков преступления, предусмотренного 292 УК РФ (служебный подлог).
Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах), ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных медицинских осмотров).
В адрес директора санатория «Эллада» внесено представление для устранения выявленных нарушений.
Решается вопрос об аннулировании лицензии санатория на перевозку пассажиров на транспорте, рассчитанном более чем на восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Под Новороссийском с обрыва упал экскурсионный автобус»