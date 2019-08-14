Прокуратура Анапы проверила деятельность санатория «Эллада»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-14T09:27:49+03:00

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Анапская прокуратура после жесткого ДТП с участием транспорта санатория «Элада», которое произошло 7 августа в районе Новороссийска, провела проверку.

Напомним, автобус «Хендай» снес «Фольксваген Таурег». После удара внедорожник и экскурсионный автобус с 44 пассажирами упали в обрыв. В результате ДТП погибли женщина и двое детей, которые ехали в «Фольксвагене Таурег». Позже в больнице скончалась и трехлетняя девочка, которая ехала в машине.

Ведомство нашло множество нарушений в работе организации. Так, водитель Роман Поляков, которого задержали после аварии, и другие работники санатория не ознакомлены с результатами проведения специальной оценки условий труда.

- Также нашли нарушения при заполнении путевых листов, отсутствуют необходимые справки о состоянии здоровья водителей. Но персонал организации вносил в журнал регистрации предрейсовых осмотров ложные сведения. Было установлено, что 7 августа водитель автобуса «Hyundai» медицинский кабинет санатория не посещал, врач его не осматривал, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

По данным фактам прокуратурой инициирована доследственная проверка на предмет наличия в действиях указанных лиц признаков преступления, предусмотренного 292 УК РФ (служебный подлог).

Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах), ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных медицинских осмотров).

В адрес директора санатория «Эллада» внесено представление для устранения выявленных нарушений.

Решается вопрос об аннулировании лицензии санатория на перевозку пассажиров на транспорте, рассчитанном более чем на восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU