В Курганинске мужчина перепутал дом и решил похитить газонокосилку
Житель Курганинска вызвал правоохранителей. Он рассказал, прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции, что у него пропала газонокосилка, которую он хранил в одной из комнат дома. Ущерб составил 3 тысячи рублей.
Вскоре задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя. Злоумышленник признался, что в день кражи пришел в гости к своей знакомой, однако перепутал дома и попал во двор к ее соседу. Мужчина долго стучал в дверь, но понял вскоре, что ошибся и в здании никого нет. Он решил воспользоваться таким случаем и проник в жилище, разбив окно. Не обнаружив ничего ценного, он похитил газонокосилку и скрылся.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU