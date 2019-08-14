В Курганинске мужчина перепутал дом и решил похитить газонокосилку

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-14T09:36:57+03:00

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Житель Курганинска вызвал правоохранителей. Он рассказал, прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции, что у него пропала газонокосилка, которую он хранил в одной из комнат дома. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Вскоре задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя. Злоумышленник признался, что в день кражи пришел в гости к своей знакомой, однако перепутал дома и попал во двор к ее соседу. Мужчина долго стучал в дверь, но понял вскоре, что ошибся и в здании никого нет. Он решил воспользоваться таким случаем и проник в жилище, разбив окно. Не обнаружив ничего ценного, он похитил газонокосилку и скрылся.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU