2019-08-14T10:06:26+03:00
Звезды

Рита Ора и Наталья Орейро выступят на «Новой волне» в Сочи

Стала известна программа восемнадцатого конкурса молодых исполнителей популярной музыки
Александра ПОДУШКО
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Рита Ора и Наталья Орейро выступят на «Новой волне» в СочиРита Ора и Наталья Орейро выступят на «Новой волне» в СочиФото: Архив "КП"
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Международный конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. Его программа будет насыщена вступлениями отечественных и зарубежных звезд шоу-бизнеса, а также конкурсантов, которые вступят в борьбу за главный приз. Мероприятие пройдет на территории Олимпийского парка.

24 августа на концерте открытия конкурса выступят Филипп Киркоров, Loboda, Дима Билан, Глюкоза и многие другие.

25 августа пройдет юбилейный вечер, посвященный 65-летию председателя жюри «Новой волны», композитору Игорю Крутому. В концерте примут участие звезды отечественной эстрады. Наталья Орейро станет специальным гостем вечера.

26 августа зрители увидят первые выступления конкурсантов 2019 года. Их, по традиции, поддержат члены жюри и популярные артисты. «Вечер Грузинской песни» состоится 27 августа. На следующий день запланирован «Вечера премьер».

В день закрытия конкурса перед зрителями выступит специальный гость вечера - Rita Ora.

Все концентры будут начинаться в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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