2019-08-14T10:16:57+03:00
Общество

Молочные продукты без подписи вне закона

За нарушение правил их реализации предусмотрена административная ответственность
Екатерина МИШКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Краснодарскому краю Игорь Якимчик проинформировал о требованиях к размещению молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов на прилавках. Нарушение этих правил грозит административной ответственностью.

Игорь Якимчик напоминает, что 1 июля 2019 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации № 50 от 28 января 2019 года «О внесении изменений в Правила продажи отдельных видов товаров».

Согласно документу, в торговом зале выкладка молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должна осуществляться способом, позволяющим визуально отделить их от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

В Краснодарском крае в частных торговых точках и сетевых магазинах встречаются факты нарушений данного требования.

Так, на предприятиях торговли несетевого формата были случаи совместной продажи молочных, и молокосодержащих продуктов. При этом информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира» отсутствовала, лишая потребителя возможности различить молочные продукты и товары с немолочными компонентами.

- За нарушение правил продажи отдельных видов товаров предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа для индивидуальных предпринимателей - от одной тысячи до трех тысяч рублей, для юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей (ст. 14-15 КоАП РФ), - подчеркнул уполномоченный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Новороссийска забыл боеприпасы в ячейке камеры хранения магазина
В Геленджике снесли очередной самострой
Штрафы за работу без кассовых аппаратов временно приостановили
Приняты поправки в УПК РФ против необоснованного ареста бизнесменов
В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса
Рита Ора и Наталья Орейро выступят на «Новой волне» в Сочи
В Курганинске мужчина перепутал дом и решил похитить газонокосилку
Прокуратура Анапы проверила деятельность санатория «Эллада»
Температура воды в Черном море 14 августа 2019 года: в Анапе холодно купаться
ФК «Краснодар» обыграл «Порту» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
На Кубани ищут троих кавказцев, которых подозревают в изнасиловании туристки из Омска
Детские поликлиники Кубани получат более 300 единиц медоборудования
На Кубани в Центре олимпийской подготовки гребного спорта появилось новое спортоборудование
В Анапе скрывавшегося 26 лет преступника поймали гаишники во время проверки документов
На Кубани для помощи пострадавшим при ДТП подключили санавиацию
В Туапсинском районе спустя 6 часов потушили лесной пожар
Жители Краснодарского края доверили банкам 780 млрд рублей
В Армавире по вине родной тети погибла двухлетняя девочка
Участникам форума «Регион 93» выделят 5 млн рублей на гранты
В Туапсинском районе тушат лес с помощью вертолета
В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса