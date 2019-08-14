В Геленджике снесли очередной самострой

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-14T10:23:59+03:00

После решения о демонтаже, владелец здания долгое время не предпринимал никаких действий

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В Геленджике снесли еще один самострой, расположенный по улице Фрунзе. Это было сделано в соответствии с решением суда. Исковое заявление подала администрация курорта.

Владелец самостроя общей площадью свыше 360 квадратных метров долго не предпринимал никаких действий. Лишь после нескольких административных штрафов должник приступил к сносу. Но демонтировал всего часть здания.

- Судебный пристав-исполнитель неоднократно разъяснял владельцу последствия неисполнения решения суда. «Переубедить» его смогли новые штрафные санкции за каждый день, а также ограничение на выезд за пределы страны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Сейчас здание полностью убрали, территорию расчистили.

ИСТОЧНИК KP.RU