2019-08-14T10:36:12+03:00
Происшествия

Житель Новороссийска забыл боеприпасы в ячейке камеры хранения магазина

Он нашел их в лесном массиве недалеко от города
Александра ПОДУШКО
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Житель Новороссийска забыл боеприпасы в ячейке камеры хранения магазинаЖитель Новороссийска забыл боеприпасы в ячейке камеры хранения магазинаФото: Архив "КП"
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В Новороссийске в одном из местных магазинчиков работники службы охраны нашли в ячейке камеры хранения подозрительный пакет. Они вызвали сотрудников полиции. Их отправили на экспертизу. Она подтвердила, что это боеприпасы к боевому огнестрельному нарезному оружию.

Вскоре выяснили, кто оставил пакет. К этому был причастен ранее судимый 49-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

- Он рассказал, что нашел боеприпасы в лесном массиве недалеко от Новороссийска и хранил в своем доме, а после этого взял пакет с патронами в магазин и забыл его в ячейке камеры хранения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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