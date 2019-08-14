В Сочи сотрудница АЗС похитила из кассы 200 тысяч рублей
В Сочи 35-летняя сотрудница местной автозаправочной станции похитила из кассы АЗС вверенные ей деньги. Она забрала 200 тысяч рублей и скрылась.
Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемую. Ее доставили в отдел полиции. Он рассказала, что потратила все деньги на личные нужды.
- Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Ей грозит до двух лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, житель Новороссийска забыл боеприпасы в ячейке камеры хранения магазина. Он нашел их в лесном массиве недалеко от города.
ИСТОЧНИК KP.RU