В Северском районе мужчина до смерти забил киркой рабочего

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-14T11:31:24+03:00

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В Северском районе 38-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 29-летнему местному жителю, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Злоумышленник переехал в поселок Афипский из Тихорецка. Он поселился в одном из домов на улице Клубничной садоводческого товарищества «Юбилейное».

Мужчина делал ремонт в новом жилище и в качестве подсобного работника позвал 29-летнего местного жителя. Вечером 10 августа знакомые во время перерыва начали выпивать. Между ними произошел конфликт, подсобник высказал мужчине претензии. Ему не нравилось, что фигурант переехал в поселок из другого района. Они подрались, подозреваемый несколько раз ударил оппонента киркой по голове.

- После этого фигурант продолжил делать ремонт, а молодой человек ушел. Тело потерпевшего тем же вечером нашли прохожие. Граждане вызвали скорую и полицию, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Подозреваемый находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU