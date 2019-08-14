СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-14T12:24:59+03:00

В Сочи спасатели вывезли парня с травмой руки с приюта Бабук-Аул Фото: Архив "КП"

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Вечером 13 августа дежурному Южного поисково-спасательного отряда поступила информация о ЧП. Мужчина рассказал, что его сын пошел купаться на реку в приюте Бабук-Аул и травмировал плечо.

Рука парня сильно разболелась, начался отек тканей, бригада врачей к приюту проехать не может.

- Спасатели Лооского подразделения прибыли на место, зафиксировали травмированную руку пострадавшего и на автомобиле повышенной проходимости вывезли туристов к врачам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, турист упал в обрыв на хребте Малый Бамбак. Его эвакуировали на вертолете в больницу. По предварительному диагнозу, 32-летний турист из Армавира получил закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья и ушиб правой голени.

ИСТОЧНИК KP.RU