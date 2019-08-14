В Сочи воздух прогреется до +37 градусов
Синоптики прогнозируют сильную жару
Фото: администрация Сочи
Изменить размер текста:
На курорте ожидается повышение температур. По сообщению управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи, в городе будет очень жарко.
- В ближайшие три часа и до конца дня 14 августа, а так же 15 августа столбик термометра местами поднимется до +37 градусов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Местных жителей и гостей города призывают избегать длительного пребывания под открытым солнцем, соблюдать правила противопожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах.
При возникновении нештатных ситуаций звонить 112.
ИСТОЧНИК KP.RU