2019-08-14T12:32:24+03:00
Происшествия

В Сочи воздух прогреется до +37 градусов

Синоптики прогнозируют сильную жару
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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На курорте ожидается повышение температур. По сообщению управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи, в городе будет очень жарко.

- В ближайшие три часа и до конца дня 14 августа, а так же 15 августа столбик термометра местами поднимется до +37 градусов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Местных жителей и гостей города призывают избегать длительного пребывания под открытым солнцем, соблюдать правила противопожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах.

При возникновении нештатных ситуаций звонить 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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