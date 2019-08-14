Прокуратура Кубани выявила более 4,7 тысяч коррупционных нарушений
В Краснодарском крае прокуратура выявила более 4,7 тысяч коррупционных нарушений, за которые 1,1 тысяч чиновников понесли дисциплинарную и административную ответственность.
Увольняли должностных лиц по дискредитирующим основаниям. Только 33 представителя власти лишились своих постов, в том числе 31 – в связи с утратой доверия. Устранялись факты сокрытия более 230 чиновниками доходов в размере свыше 52 миллионов рублей, земельных участков, авто.
- За нарушение порядка трудоустройства бывших служащих по ст. 19.29 КоАП РФ к ответственности привлекли 128 лиц (с них взыскано штрафов на сумму 2,34 млн. руб.), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
За полгода осудили 160 коррупционеров, в том числе к реальному лишению свободы приговорили 47 лиц, к условному лишению свободы – 48, к штрафу - 62.
ИСТОЧНИК KP.RU