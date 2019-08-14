Прокуратура Кубани выявила более 4,7 тысяч коррупционных нарушений

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-14T13:10:31+03:00

Такие итоги подвели за первое полугодие 2019 года

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В Краснодарском крае прокуратура выявила более 4,7 тысяч коррупционных нарушений, за которые 1,1 тысяч чиновников понесли дисциплинарную и административную ответственность.

Увольняли должностных лиц по дискредитирующим основаниям. Только 33 представителя власти лишились своих постов, в том числе 31 – в связи с утратой доверия. Устранялись факты сокрытия более 230 чиновниками доходов в размере свыше 52 миллионов рублей, земельных участков, авто.

- За нарушение порядка трудоустройства бывших служащих по ст. 19.29 КоАП РФ к ответственности привлекли 128 лиц (с них взыскано штрафов на сумму 2,34 млн. руб.), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

За полгода осудили 160 коррупционеров, в том числе к реальному лишению свободы приговорили 47 лиц, к условному лишению свободы – 48, к штрафу - 62.

ИСТОЧНИК KP.RU