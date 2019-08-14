Сочи могут присвоить звание «Город воинской славы»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-14T13:30:45+03:00

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Сочинцы и граждане России решат, станет ли курорт «Городом воинской славы». Голосование стартует на официальном сайте администрации с 15 августа.

- В Сочи во времена ВОВ на перевалах Главного Кавказского хребта, проходило одно из крупнейших сражений. Воины знаменитой 20-й горно-стрелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны в районе Псеашхо и Аишхо - с августа по декабрь 1942 года там велись крупномасштабные сражения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Также Сочи выступал в качестве города-госпиталя. Здесь была крупнейшая база Юга России, которая вернула в строй около 400 тысяч раненых солдат и офицеров.

Поэтому активисты сочинского отделения «Российского военно-исторического общества» выступили с предложением о присвоении курорту звания «Город воинской славы». Голосование стартует 15 августа на официальном сайте администрации Сочи, оно продлится до 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU