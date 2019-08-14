В Краснодаре с начала года отремонтировали 33 километра дорог

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-14T14:00:11+03:00

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В Краснодаре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сейчас 33 участка находятся в финальной стадии ремонта. На них устанавливают знаки, наносят разметку, благоустраивают прилегающие территории.

- Всего по нацпроекту в 2019 году в краевой столице и пригороде отремонтируют около 65 километров дорог. Основную часть планируют завершить к 1 сентября, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- 1 сентября жители Краснодара должны поехать по обновлённым дорогам. Это условие выполняется благодаря опыту, который мы получили за предыдущие два года реализации национального проекта. В этом году четко спланировали график работ, поэтому уже сделали большую часть ремонта этого года, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU