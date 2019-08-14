2019-08-14T14:02:31+03:00
Экономика

ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию

Она приступила к исследованию текущих бизнес-процессов банка и тестированию их изменений при обслуживании клиентов
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ запустил Lean-лабораторию на экспериментальной площадке в одном из своих отделений в Москве. Она приступила к исследованию текущих бизнес-процессов банка и тестированию их изменений при обслуживании клиентов.

Среди приоритетных задач пилотного проекта - анализ операций по выдаче банковских карт, оформлению депозитов и кредитов наличными. По предварительным результатам, длительность процесса выдачи дебетовых карт в испытательном отделении уже снизилась на 34%. В связи с этим тиражирование решения, полученного в ходе исследований на экспериментальной площадке, на всю офисную сеть ВТБ ожидается в 4 квартале 2019 года.

В настоящее время в Lean-лаборатории проводится проверка нового функционала для оформления вкладов с внесением денег через кассу. В будущем предложенные изменения позволят посетителям получить услугу у одного сотрудника и при проведении этой операции исключить необходимость повторных обращений к специалисту.

Помимо разработки новых подходов в работе с клиентами, улучшения текущих бизнес-процессов и их тестирования, в Lean-лаборатории проанализируют и эффективность внутренних процессов. Среди них – оптимизация рабочего времени сотрудников, перепланировка офисов, в частности, организация детских и других зон клиентского отдыха. Все эти решения позволят повысить уровень лояльности посетителей и повлиять на качество их обслуживания.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Lean-лаборатория создана в рамках принятой банком стратегии по клиентоориентированному подходу. Новая площадка позволит усовершенствовать качество обслуживания в наших отделениях и повлиять на клиентскую лояльность. Первые исследования начались с диагностики сразу нескольких направлений: оптимизации бизнес-процессов, управления временем и пространством. Сотрудники уже изучили ключевые задачи экспериментального проекта и начали тестировать инициативы для изменения работы офиса. Следующим шагом для оптимизации бизнес-процессов должен стать поиск наиболее эффективных решений по выдаче кредитов наличными».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарский общественный транспорт приведут к единому стилю
В районе Джубги загорелся и затонул прогулочный катер
На Кубани избили 91-летнего героя ВОВ
В Краснодаре задержали серийного мошенника
Все автобусы в Сочи оснастят терминалами безналичной оплаты
Штрафы за работу без кассовых аппаратов временно приостановили
Молочные продукты без подписи вне закона
Приняты поправки в УПК РФ против необоснованного ареста бизнесменов
В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
На Кубани на мосту нашли пустую машину с таинственной запиской
В Краснодаре с начала года отремонтировали 33 километра дорог
В Анапе продлили запрет на использование в море катамаранов и матрасов
Сочи могут присвоить звание «Город воинской славы»
Прокуратура Кубани выявила более 4,7 тысяч коррупционных нарушений
На предстоящий матч «Краснодар» - «Олимпиакос» стартовала продажа билетов
В Сочи воздух прогреется до +37 градусов
В Сочи спасатели вывезли парня с травмой руки с приюта Бабук-Аул
В Анапе нашли мужчину, который напал на сотрудницу тира
В Северском районе мужчина до смерти забил киркой рабочего