2019-08-14T14:26:04+03:00
Происшествия

На Кубани на мосту нашли пустую машину с таинственной запиской

О том, что владелец автомобиля пропал, в полицию заявила его жена
Варвара ДЫМ
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На стоянке возле этого моста через реку Кубани нашли пустой автомобильНа стоянке возле этого моста через реку Кубани нашли пустой автомобиль
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В Гулькевичском районе пропал 52-летний Евгений Жуков - он житель села Новоукраинского. Об этом в полицию заявила его супруга Елена. Женщина пришла в местный отдел МВД через час после того, как получила на свой мобильник сообщение от мужа: «Прости за потраченные пять лет, не ищи».

- Как рассказала заявительница, мужчина пропал 8 августа. В этот же день, в 20:20 она получила на мобильник странное сообщение от супруга. И тут же пошла в МВД. А вот автомобиль мужчины нашли в Кропоткине на стоянке возле моста через реку Кубань. Ключи находились в машине, их женщина забрала, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Силовики сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Проверяют и саму жену пропавшего – могла ли она быт причастной к его исчезновению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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