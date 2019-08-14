Все автобусы в Сочи оснастят терминалами безналичной оплаты
Все предприятия, которые осуществляют перевозку пассажиров на территории Сочи, должны оснастить свои автобусы терминалами для безналичной оплаты проезда. Переход на данную систему начали три месяца назад.
- Проведенная проверка показала, что в некоторых машинах терминалов нет совсем. Также водители не сообщали пассажирам об их наличии, доставая расчётный прибор только по требованию. Всего проверили порядка 200 автобусов, - пишет ЮГ TIMES со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.
Перевозчики, которые в указанный срок не устранят нарушения, могут потерять право выводить сои машины на городские маршруты. В данный момент в суд направлено обращение от департамента транспорта и дорожного хозяйства. Из-за несоблюдения предъявленных требований он может лишиться лицензии на обслуживание горожан автопарком своих машин.
ИСТОЧНИК KP.RU