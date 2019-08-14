2019-08-14T15:14:54+03:00
Общество

Все автобусы в Сочи оснастят терминалами безналичной оплаты

Перевозчиков, не сделавших это, буду наказывать
Максим ОСОКИН
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Фото: sochi.ruФото: sochi.ru
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Все предприятия, которые осуществляют перевозку пассажиров на территории Сочи, должны оснастить свои автобусы терминалами для безналичной оплаты проезда. Переход на данную систему начали три месяца назад.

- Проведенная проверка показала, что в некоторых машинах терминалов нет совсем. Также водители не сообщали пассажирам об их наличии, доставая расчётный прибор только по требованию. Всего проверили порядка 200 автобусов, - пишет ЮГ TIMES со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Перевозчики, которые в указанный срок не устранят нарушения, могут потерять право выводить сои машины на городские маршруты. В данный момент в суд направлено обращение от департамента транспорта и дорожного хозяйства. Из-за несоблюдения предъявленных требований он может лишиться лицензии на обслуживание горожан автопарком своих машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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