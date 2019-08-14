В Краснодаре задержали серийного мошенника

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-14T15:30:13+03:00

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В полицию Краснодара обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой афериста. По словам потерпевшей, она разместила в Интернете объявление о продаже мобильного телефона. С ней связался молодой человек и договорился о встрече. Деньги за покупку он обещал перевести в режиме онлайн.

- Во время встречи злоумышленник предоставил потерпевшей электронный чек на 28 тысяч рублей и обменял его на гаджет. При этом, девушка не получала на свой счет деньги в течении нескольких дней, а на вопросы о задержке мужчина отвечал, что перевел сумму из другого региона, по этому оплата задерживается, после он перестал выходить на связь, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался 29-летний уроженец Белореченского района. Его задержали в краевой столице. В отделе мужчина пояснил, что знал последние цифры банковской карты потерпевший, благодаря чему смог подделать электронный чек.

В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленник причастен еще как минимум к 9 подобным эпизодам. Полученные незаконным путем телефоны он продавал, а деньги тратил на собственные нужды. Также ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Сейчас молодой человек находится под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU